نانسي صلاح تفجع بوفاة والدتها بشكل مفاجئ

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفيت والدة الفنانة الشابة المصرية نانسي صلاح، بشكل مفاجئ.

وأعلنت نانسي الخبر عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، قائلة: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون… ماما في ذمة الله.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. آمين يا رب العالمين… ولا إله إلا الله».

وقد قدم واجب العزاء العديد من الفنانين زملائها، ومنهم الفنان صبري فواز الذي عَلّق على منشورها قائلاً: «ربنا يرحمها.. البقية في حياتك».

كما قام الفنان محمد علي زكي بتعزيتها قائلاً: «يا نانسي يا حبيبتي شدي حيلك، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة ويصبر قلبك». وواساها أيضاً زميلها الفنان تامر مجدي قائلاً: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله يا نانسي.. وألف رحمة ونور ليها.. وربنا يصبر قلبك يا رب». كما قدم لها واجب العزاء أيضاً الفنانة سارة درزاوي، نجمة مسرح مصر، قائلة: «لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبرك».