فيفي عبده تخطف أنظار الجمهور بإطلالة جديدة لها علي الشاطئ

عدن - ياسمين عبد العظيم - فيفي عبده

شاركت الفنانة والراقصة فيفي عبده، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وتألقت الفنانة فيفي عبدة في الصور بإطلالة جذابة علي الشاطي مرتدية فستانا أسود مجسما، وحازت صورتها علي إعجاب متابعيها، وجاءت التعليقات كالاتي: قمر يافوفه _ بتصغري وتحلوي _ فيفي الجميلة .

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يذكر ان الفنانة فيفي عبده، تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

وقد أعلنت الفنانة فيفى عبده، شفائها التام، وعودتها للمنزل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .