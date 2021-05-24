لقاء الخميسي تبهر جمهورها بإطلالة صيفية مبهجة (صور)

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام” صورة لها جديدة.

وظهرت الفنانة لقاء الخميسي من خلال الصورة بإطلالة مبهجة مرتدية بلوزة باللون الأبيض و جيبة باللون الأحمر مما آثار إعجاب متابعيها.

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يذكر ان الفنانة لقاء الخميسي شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

المسلسل بطولة الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.