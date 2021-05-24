بعد إصابتها بـ ADHD.. جنا عمرو دياب تكشف عن معاناتها مع مرض جديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت جنا عمرو دياب، نجلة الفنان الكبير عمرو دياب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ذلك بعد الكشف عن إصابتها بمرض جديد بعد معاناتها مع متلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه.

وشاركت جنا عمرو دياب جمهورها ومتابعيها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» تفاصيل إصابتها بعقد في أحبالها الصوتية وتورمها وخسارة صوتها لبعض الوقت.

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وقالت جنا عمرو دياب إنها بسبب تعرضها للتوتر الشديد وأنها كانت تتحدث كثيرا ما سبب لها مشاكل في الصوت.

وكانت جمنا عمرو دياب قد أعلنت في وقت سابق، إصابتها بمتلازمة فرط الحركة، وهاجمت مدرستها لعدم تفهمهما لحالتها الصحية التي يترتب عليها قصور في واجباتها المدرسة وأنشطتها الحياتية ودرجات الاختبارات.

وأكدت جنا على أنها تجد صعوبة في الجلوس والتركيز بسبب أعراض المرض الذي قد يصل أحيانا إلى ما يعرف بـ “اضطراب الهلع” و”اضطراب القلق”، ومعاناتها مع النسيان كثيرا.

وتحدثت جنا عمرو دياب عن دعم والدتها زينة عاشور لها، وتفهمها لأعراض المرض الذي تعاني منه، الذي يدفعها أحيانا إلى نسيان مواعيد معها وتجاهل الآخرين دون قصد.