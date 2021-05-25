السبب الحقيقي وراء بتر قدم الفنان شريف الدسوقي.. بدرية طلبة تكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة كبيرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت الفنانة بدرية طلبة خضوع الفنان شريف الدسوقي لعملية جراحية في قدمه.

ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت الفنانة بدرية طلبة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير».

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وقبل وقت قصير من ذلك المنشور، كتبت الفنانة بدرية طلبة منشورًا آخر قالت فيه: «شريف دسوقى داخل العمليات كمان ساعه دعواتكم من فضلكم».

وعن السبب الحقيقي وراء بتر قدمه، كان مصدر مقرب من الفنان شريف الدسوقي كشف عن تدهور صحته، مشيرًا إلى أن إحدى قدميه بها مشكلة كبيرة والأطباء أكدوا له ضرورة بترها في أسرع وقت.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن شريف الدسوقي دخل المستشفى وفور علمه بقرار الطبيب المعالج ببتر إحدى قدميه هرب من المستشفى ولا يزال أهله يبحثون عنه حتى يعود.

وأشار الطبيب المعالج إلى أن الحالة التي وصل لها تعود لإهمال العلاج من مرض السكري.

وتابع: «إذا لم يحدث البتر لقدميه ستكون هناك مشكلة خطيرة على حياته، لذلك فإن هناك محاولات لعلاجه في أسرع وقت لكنه يرفض».