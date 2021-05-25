آخر ظهور لـ شريف الدسوقي قبل اجراء العملية وبتر قدمه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعموا أنه آخر ظهور للفنان شريف الدسوقي قبل الأزمة الصحية التي مر بها.

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد ظهر الفنان شريف الدسوقي في أحد مواقع التصوير، قال إنه أحد المسارح المهجورة.

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وقال الفنان شريف الدسوقي: «صباح الخير أبنائي وبناتي.ز انا ماسك المج بتاعي تفتكروا باخد الشاي بتاعي قبل الجري والوورمين بتاعي فين؟».

وتابع: «ولما نفتح الكادر هتلاقوني في حتى مجهولة ومحدش يعرفها فين، تفتكروا شريف الدسوقي المجنون أو المتهم بالجنان فين دلوقت»

ولم نتحقق من صحة الفيديو المتداول، إلا أنه انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بين جمهور ومتابعي الفنان شريف الدسوقي.

وكانت الفنانة بدرية طلبة قد أعلنت في وقت سابق عن خضوع الفنان شريف الدسوقي لعملية جراحية في قدمه.

ومن خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت الفنانة بدرية طلبة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه.. صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه.. ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاءك على خير».

وفي وقت سابق الاثنين، كتبت بدرية طلبة: «شريف دسوقى داخل العمليات كمان ساعه دعواتكم من فضلكم».