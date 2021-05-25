مصطفى شعبان وعمرو سعد يقتحمان ستوديو عمرو أديب

عدن - ياسمين عبد العظيم - اقتحم الفنان مصطفى شعبان ومعه الفنان عمرو سعد ستوديو برنامج الحكاية، في أثناء حديث الإعلامي الشهير عمرو أديب، وأخذا من أمامه الأوراق، في لقطة لفتت الأنظار وأحدثت ضجة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان الإعلامي الشهير يتحدث في الحلقة عن لقاح فيروس كورونا، ليفاجئه النجمان على الهواء بدخولهما في لقطة طريفة رد عليها عمرو أديب قائلاً:”إيه يا سفينة إيه يا سرية”، في إشارة منه إلى أدوار النجمين في مسلسل ملوك الجدعنة، ورقص الثلاثي على أنغام أغنية تتر المسلسل قبل خروجهما لفاصل إعلاني.

وفي تقديمه لهم قال عمرو أديب: كتير من الفنانين ما بيرضوش يطلعوا مع نجوم مسلسلهم ويقولوا فلان ييجيو بعدها أنا، لكن لاتنين دول كسروا الدنيا ونجحوا إنهم يعملوا حاجة حلوة جدا في رمضان.

وأشار عمرو أديب إلى أول لقاء تليفزيوني له مع مصطفى شعبان والذي كان في عام 2010، مستنكراً عدم ظهور النجم المصري في كثير من اللقاءات التليفزيونية حتى الآن.