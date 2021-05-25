مكالمة هاتفية تنهي الخلاف بين ريم البارودي وسمية الخشاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة ريم البارودي، عن انتهاء الخلاف بينها وبين الفنانة سمية الخشاب بعد أكثر من عامين على تبادل التصريحات الهجومية بينهما.

وأوضحت ريم البارودي في تصريحات لها من خلال برنامج The Insider بالعربي عبر تلفزيون دبي، أنها بادرت بالصلح بينها وبين سمية وحدث ذلك من خلال مكالمة هاتفية لها مع ماكيير مشترك بينهما.

وأضافت ريم قائلة:”هو كان عندها في البلاتوه، وأنا كنت بكلمه عشان عندي برنامج وبحضرله، فقالي أنا عند سمية، قولتله طيب سلملي عليها، هو اداها التليفون، والحتة دي فرقت جدا.