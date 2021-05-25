شكرا لقرائتكم خبر عن من غير هدوم – اتفرج انجي خوري فطرت الصامين علي جسمها العريان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام صور جديدة .

وظهرت خوري من اربيل العراقية بملابس وصفت بالخادشة و تسائل المتابعون ماذا تفعل انجي في العراق و لماذا خرجت من سوريا .

واعرب المتابعون عن استيائهم على صور انجي بسبب شهر رمضان .

و كانت انجي قد قبض عليها من قبل الامن السوري بتهمة افعال منافية للاداب وقد اطلق سراحها بعد دفعها للكفالة