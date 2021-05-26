يوتيوب يعاقب محمد رمضان بعد أزمته مع سعد لمجرد

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذفت إدارة منصة “يوتيوب”، أغنية “إنساي” من القناة الخاصة للفنان المصري، محمد رمضان، بعد رفضه أداء ما بذمته من عائدات المشاهدات لفائدة الفنان المغربي، سعد المجرد.

محمد رمضان أخلّ بأحد بنود العقد الموقع بينه وبين سعد المجرد، يكفل للأخير الحصول على نسبة مئوية من أرباح المشاهدات الخاصة بالأغنية التي تم الاتفاق على بثها على القناة الخاصة لرمضان، والتي بلغت عدد مشاهداتها إلى حوالي 318 مليون مشاهدة.

وتواصلت إدارة سعد المجرد، بشكل ودي، مع إدارة أعمال محمد رمضان للحصول على مستحقات فنانها، غير أن محمد رمضان رفض احترام بنود العقد المبرم سابقاً بينه وبين المجرد.

وحصلت إدارة أعمال سعد المجرد على قرار يقضي بسحب الأغنية من خلال محاميها المصري، الذي سلك الطرق القانونية للدفاع عن حقوق موكله، سعد المجرد.