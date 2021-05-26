هل تعرضت نجلاء بدر للتحرش من محمد سامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - فت الفنانة نجلاء بدر الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضها للتحرش من قبل المخرج محمد سامي خلال تصوير مسلسل حكاية حياة الذي عرض منذ 8 سنوات في عام 2013.

وأكدت نجلاء م أنّها أخبار غير صَحيحة وغير حَقيقِيّة ومجرد تزييف لما يحدث، مشيرة إلى أنها لم تتعرض لأي محاولة تحرش.

وكشفت نجلاء أنّه في حالة حدوث ذلك كانت سَتَتَقَدّم بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية معلقة: لو كان محمد سامي قد اقترب مني، لتَحَدّثت عن تلك الواقعة وتقدمت بشكوى ضده أمام نقابة المهن التمثيلية.

وجاءت هذه الأنباء بعد تداول عدد من رُوّاد مواقع التواصل الاجتماعي لشهادة فتاة تدعى منة فايد زعمت فيها تعرّض الفنانة نجلاء بدر للتحرش أثناء تَدرِيبها على الإخراج في مسلسل حكاية حياة في 2013.

وانتقدت الفنانة نجلاء بدر الرواية التي قالتها الفتاة مؤكدة أنّها تبحث عن الشهرة، لكن تلك الأقاويل قد تتسبب في تشويه سمعة الأشخاص أمام الجمهور دون أن تكون حقيقية

وتابعت نجلاء بدر: هناك أشخاص يريدون أن يتصدروا التريند على حساب غيرهم لمجرد البحث عن الشهرة، ولا يدركون أن مثل تلك الأقاويل قد تسبب مشاكل للفنانين وتشوه سمعتهم أمام جمهورهم.