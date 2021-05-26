فيلا إلهام شاهين تتعرض للسرقة والشرطة تقبض على اللص

عدن - ياسمين عبد العظيم - طمأنت النجمة المصرية إلهام شاهين جمهورها على صحتها وسلامتها، بعد تَعَرّض منزلها لمحاولة السرقة.

إلهام قالت: شُكراً لكل من تَوَاصل مَعي تليفونياً أو غيره من وسائل التواصل للاطمئنان عليّ. الحمد لله أنا بخير، حيث لم أكن مُتَواجِدة في فيلا المنصورية التي تعرضت صباحاً لمحاولة السرقة.

وأضافت شاهين: أنا لست مقيمة في هذه الفيلا بل في شقة أخرى، وقد اتصل بي حارس الفيلا ليخبرني أن هناك سارقاً تسلق سور الفيلا ويحاول السرقة، فطلبت منه الاتصال بالشرطة التي جاءت مسرعة وألقت القبض عليه قبل هروبه.

واختتمت: شكراً لك ولكل من اتصل بي للاطمئنان عليّ، وأتمنى الخير للجميع دائماً والسلامة والعافية.

جدير بالذكر أن النجدة بمديرية أمن الجيزة تَلَقّت بلاغاً بوجود شخص يتسلق فيلا الفنانة إلهام شاهين، حيث توجهت الأجهزة الأمنية، تحت قيادة العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة وأكتوبر إلى مكان الواقعة، وتمكنت القوات بمساعدة خفير الفيلا من ضبط المتهم.

وكشفت التحريات أنّ السارق مسجل خطر سرقات منازل بمديرية أمن الجيزة، وسبق اتّهامه في قضايا سرقة متنوعة، وتحرّر له المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.