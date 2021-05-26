بعد وفاة والدتها بيومين.. نانسي صلاح تفجع بوفاة شقيقتها الكبرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - فُجِعَت الفَنّانة الشابة نانسي صلاح للمرة الثانية بوفاة شقيقتها الكبرى، بعد يومين من وفاة والدتها.

وأعلنت نانسي خبر وفاة شقيقتها الكبرى عبر صفحتها الشخصية على انستجرام قائلة: البقاء والدوام لله وحده.. لله ما أعطى ولله ما أخذ.. انتقلت إلى رحمة الله أختي الكبيرة وأمي الثانية ميرفت عبد الفتاح.. والعزاء، والدفنة بإذن الله في المقابر مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر الساعة 11.51.

وتابعت: اللهم أجرنا في مصيبتنا… ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته آمين يا رب العالمين. قلبي واجعني يا رب.. برجاء الدعاء بالرحمة والمغفرة.

وعَبّرت الفَنّانة عن حزنها لفقدانها والدتها وشقيقتها خلال أيام، عبر خاصية دستوريد بـدانستجرام: اللهم لا اعتراض.. الاتنين بينهم يومين أمهاتي اللي ولدتني واللي ربتني، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيراً منها.

وكانت الفَنّانة نانسي صلاح أعلنت عن وفاة والدتها يوم الأحد الماضي، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وكتبت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون… ماما في ذمة الله… ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، آمين يا رب العالمين، لا إله إلا الله.