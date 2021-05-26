شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار ميتفرجوش .. رانيا يوسف تمارس “الفعل الفاضح” في غرفة نومها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، للواجهة مجددا بفيديو مثير للجدل وهي ترقص في الساحل الشمالي بمصر.، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

وتظهر رانيا في الفيديو الذي نشرته على حسابها في “تويتر” ، وهي ترقص على أنغام أغنية “أنا ابن مصر” لـ محمود العسيلي، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لمصر وترتدي فستانا مفتوحا من الصدر.

كما رقصت رانيا مع مصطفى فهمي وزوجته على أنغام أغنية “الهوا يا اللي طاير من الهوا” للفنانة اللبنانية فيروز.

وعلقت على الفيديو قائلة: “أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعا مع عائلتي”.