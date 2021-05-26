بعد نقلها للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الإعلامي رامي رضوان عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وكانت قد انتشرت انباء عن حجزها بالعناية المركزة بإحدى مستشفيات العزل، إثر تدهور وضعها الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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المذيع رامي رضوان كشف خلال ظهوره مساء أمس الثلاثاء على شاشة قناة DMC، بعد أيام قليلة من وفاة الفنان الكبير سمير غانم، والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، عن الوضع الصحي الراهن للفنانة دلال عبدالعزيز وطمأنة جمهورها ومحبيها في كل أرجاء الوطن العربي.

وأشار «رضوان» إلى أن الفنانة دلال عبدالعزيز أجرت مؤخرًا مسحتين للتأكد من استمرار إصابتها بفيروس كورونا من عدمه وكانت نتيجتهما سلبية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «سلبية المسحة» لا تعني الشفاء والتعافي من فيروس كورونا.