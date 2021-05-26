التفاصيل الكاملة لخلاف محمد رمضان وسعد لمجرد على «إنساي».. وهذا سبب حذفها

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتستمر أزمة الخلاف بين الفنان محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، والتي كان آخرها حذف موقع يوتيوب، أغنية «إنساي».

حذف الأغنية التي جمعت بين الفنانين محمد رمضان والنجم سعد لمجرد وتم تصويرها فيديو كليب منذ سنتين في العاصمة الفرنسية باريس، لم يكن أول الأزمة فقد تم حذفها في وقت سابق.

ويأتي حذف أغنية «انساي» لرمضان بعدما وصلت الأمور بينه وبين المغربي سعد لمجرد إلى نهايتها بعدما طلب الأخير منه جزء من عائداتها حسب الاتفاق ولكن رمضان لم يستجيب طبقًا لبنود التعاقد.

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بعد ذلك قام سعد لمجرد بتقديم طلب لإدارة اليوتيوب بحذف الأغنية التي تعاقد على نسبة أرباحها وتم استجابة الطلب وتم حذفها.

يذكر أن أغنية «انساي» تعد التعاون الأول الذي يجمع بين الصديقين محمد رمضان وسعد لمجرد، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسيني.

وتعود حقوق ملكية لصالح شركةLucky Light Movie Music ، التي استجابت لطلب سعد لمجرد وحذفت الأغنية.

أغنية “انساي”، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب في باريس، وهي من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغني سعد باللهجة المغربية، فيما يغني رمضان باللهجة المصرية، ومن إخراج حسام الحسيني.