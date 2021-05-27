هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم ودلال عبد العزيز

لا تزال الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز تعاني من حالة صحية حرجة في غرفة الرعاية المركزة، وذلك بسبب تدهور حالتها الصحية.

وأشارت تقارير فنية إلى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعرف شيء إلا من خلال ما ينقله لها الأطباء والممرضين وأفراد أسرتها.

بعد نقلها للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبدالعزيز

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ومن خلال في مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشئون الصحية، عن تفاصيل الحالة الصحية لدلال عبد العزيز، كشف أنها لم تتحسن حتى الآن وأنها مازالت في المستشفى.

ووفقا لعدد من المصادر الطبية فإن دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الأن، ورأى الأطباء عدم إخبارها بالأمر في الوقت الحالي.

كما اشارت العديد من التقارير الصحفية بأن الفنانة دلال عبد العزيز سألت عن تفاصيل الحالة الصحية لزوجها سمير غانم، فاضطر الطاقم الطبي لإخبارها بأنه يخضع للعلاج لكن حالته لم تستقر بعد، وذلك تمهيدا لإخبارها بحقيقة وفاته.