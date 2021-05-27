لأول مرة.. أيتن عامر تكشف تفاصيل أزمتها مع ريهام حجاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أيتن عامر وريهام حجاج

كشفت الفنانة أيتن عامر تفاصيل أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج، مشيرة إلى أنها فوجئت بهجوم من الصحافة عليها في اليوم الأول من شهر رمضان.

وأضافت الفنانة أيتن عامر في تصريحات صحفية: “لم أعتد على المشاكل وما أحزنني أن الصحافة روجت كلاما غير صحيح؛ فأنا غير معروف عني المشاكل إطلاقا ؛ فطوال مشوارى الفني لم افتعل أزمة واحدة”.

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ونشرت أيتن عامر، مجموعة من الصور لها من حفل تكريمها وعلقت قائلة: “‏‪شكرا موقع صدى البلد و شكرا لكل حد كان ليه دور فى ترشيحى أو توجيهي فى المسلسل ده كوفيد 25 تجربة حبيتها ومبسوطة بيها و كواليس متتنسيش يوسف الشريف الشريف احمد نادر جلال انجى علاء.

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