لأول مرة.. سمية الخشاب تكشف كواليس صورتها مع أحمد سعد في «موسى»

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمية الخشاب

تحدثت الفنانة المتألقة سمية الخشاب عن تفاصيل وكواليس الصورة المثيرة للجدل من مسلسل «موسى»، والتي ظهرت فيها مع طليقها أحمد سعد.

وقالت “الخشاب” في تصريحات صحفية: “محمد رمضان تحدث معي وسألني عن رأيي في أن يغني أحمد سعد أغنية داخل أحداث المسلسل، ورحبت للغاية لأنه صوت قوي ولابد أن نزيل الخلافات الشخصية جانبا حتى نخدم العمل”.

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وكانت نشرت سمية الخشاب، صورة لها، مع مطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليها: “يا ندامة #أوعدك #ملبن_مصر”.

وأعلن الفنان عمر كمال، عن تعاون بينه وبين الفنانة سمية الخشاب، ونشر صورة له برفقتها، عبر حسابه على “إنستجرام”، وعلق علها: “أوعدك، سمية الخشاب – عمر كمال”.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو مسلسل “موسى” وكان في رمضان الماضي مع النجم محمد رمضان.