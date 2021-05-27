بإطلالة مبهرة.. هيدي كرم تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة المتألقة هيدي كرم جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

ونشرت هيدي كرم عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بإطلالة رسمية.

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حيث ظهرت هايدى كرم فى الصورة بإطلالة أنيقة، وعلقت عليها: “يا مساء البونسوار”.

وكان آخر أعمال هايدي كرم، مسلسل “كلبش 3” تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.