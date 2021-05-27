رجل يقتحم منزل زارا البلوشي ويدعي أنه زوجها والفنانة تستنجد بالشرطة

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة زارا البلوشي تفاصيل اقتحام رجل منزلها، مدعياً أنه زوجها، مشيرةً إلى أن العاملة الموجودة لديها أيقظتها من النوم في الساعة الثامنة صباحاً، لكي تخبرها بأن هناك رجلاً على الباب يريد التحدث معها.

زارا البلوشي، أضافت في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق سناب شات، أنه بمجرد أن رآها هذا الرجل قال لها: زينب أنا جوزك، موضحةً أنها من هول الصدمة أغلقت الباب في وجهه، خاصة أنها لم تره من قبل.

وأشارت البلوشي إلى أنها قدمت بلاغ إلى الشرطة عن طريق الهاتف، وأنهم وصلوا إليها في أقل من 5 دقائق، وتمكنوا من القبض عليه قبل هروبه.