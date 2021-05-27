إليسا تنهار باكية على الهواء .. والسبب؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - دخلت النجمة اللبنانية إليسا في نوبة بكاء خلال حلولها ضيفةً على برنامج أغاني من حياتي المذاع على شاشة mbc، وذلك عند حديثها عن أغنية قهوة الماضي.

إليسا قالت: الأغنية تدور حول الحنين لشخص لم يعد موجوداً، وتذكّر الإنسان بأوقات صعبة مر بها، في إشارة إلى استذكارها لحظة فقدان والدها .

وأضافت: أصعب وقت مررت به كان بعد وفاة والدي، وحرقة القلب الحقيقية التي شعرت بها كانت بُعده عنّي بسبب الموت… الموت صعب ومرور الأيام لا يقلّل الحزن على الشخص الراحل بل يزيده بسبب الاشتياق.

وغنّت إليسا في الحلقة عدداً من أغنياتها إلى جانب أغنياتٍ لفنانين آخرين، وباحت بما تخبّئه تلك الأغاني من أسرار وأخبار وذكريات.