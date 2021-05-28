بعد الحكم بحبسه.. أحمد فلوكس يهدد سيدة أعمال شهيرة بنشر صور خاصة لها

حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعليق الفنان أحمد فلوكس على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال الفنان أحمد فلوكس: “عجبني أوي الحملة اللي الأستاذة عملاها عليا، شوية تخلي انتيمها وشوية هي.. واللي مضحكني أن المحامي بتاعها اللي بياخد أحكام من الدرجة الأولى فقط زي حكم ويطلع يشهر بالناس ويجي في حكم نهائي يا عيني يخسر زي ما عمل في قضية الطيار بالظبط.. طلع أول درجة قلك ده حكم نهائي ويا عيني بعد كده لبس في 6 مليون”.

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وتابع “فلوكس”: “المهم عجباني أوي الحملة اللي انتي عملاها ولسه انا عارف بعد ما اثبت علاقتك بوكيل النيابة في التفتيش القضائي واتجنب كل القضايا اللي انتي كنتي رافعها على حس وكيل النيابة اللي حضرتك على علاقة به.. شغالة دلوقتي علاقات عشان تحبسيني ده بعدك”.

وأضاف أحمد فلوكس: “طب يا صحافة محدش فيكم كتب القضية اللي أنا رافعها على الهانم ليه.. محدش فيكم كتب قضية الجمع بين الزوجين وسرقة عقد الزواج ليه، عموما أنا مكنتش بتكلم، أنا دلوقتي هتكلم بس وهنزل صور ليها مع ناس مهمة وهكشف مين ومش صور بس وفيديوهات وكل اللي اتشال.. أنا قلت قبل كده مش هسيب حقي”.

وكانت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، قد قضت اليوم الخميس، بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس بالحكم بحبس سنة فقط وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت والتعرض لحياتها ولأسرتها بالإيذاء والتشهير بسمعة العائلات بدون وجه حق.

ويُذكر أن ياسمين عزت هي سيدة أعمال ونجمة سابقة لفريق كرة السلة بالنادي الأهلي.