الرياض تستيقظ على كارثة: كورونا يضرب بقوة من جديد وارتفاع مخيف في...

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الرياض - روايدا بن عباس - سجل مؤشر كورونا في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً مقلقاً.

وسجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 1320 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، ليقترب عدد الإصابات من 450 ألفا منذ ظهور الوباء في المملكة حتى الآن.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 444,780 حالة، من بينها 10،023 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1,348 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 427,462 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7,295 حالة وفاة.

وأكدت الصحة أن تأثير كورونا يتضاعف مرات عديدة عند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتة إلى أن التحصين يعتبر أهم خطوة لحمايتهم وخفض خطورة الإصابة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية

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