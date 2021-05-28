انت الان تتابع خبر لا وافدين بعد اليوم.. السلطات تباغت الجميع وتعلن حصر هذه المهن على... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت حكومة سلطنة عمان، قرارات جديدة صادمة للوافدين في البلاد بشأن وظائفهم، إلا أنها كانت مبشرة للمواطن العماني.

وأكدت وزارة العمل العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه "سيتم تأميم عدد من الوظائف في القطاع الخاص".

فضيحة: زوج يرى زوجته تخونه في الحلم فاستيقظ وأخذ السكين ووضعه على رقبتها.. وحينما سألها عن الحقيقة كانت الصدمة

# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك تضمن قراراتها الجديدة، أن "تصاريح العمل للأجانب في تلك المهن لن يتم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها".

وأوضحت أن الوظائف المختلفة في شركات التأمين والمتاجر ووكلاء السيارات، بما في ذلك الوظائف المالية والتجارية والإدارية، ستقتصر على العمانيين فقط.

وختمت وزارة العمل العمانية قراراتها الصادمة للوافدين في القطاعات المذكورة سابقًا، أن العمل كسائق "مهما كان نوع السيارة"، سيكون محجوزًا أيضًا لمواطني الدولة.

​جدير بالذكر أن الوافدون يشكلون في سلطنة عمان ما يقرب من 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة، بحسب قناة "العربية" السعودية.

في مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط، كثفت عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى جهودها لخلق فرص عمل لمواطنيها.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.