انت الان تتابع خبر لا وافدين بعد اليوم.. السلطات تباغت الجميع وتعلن حصر هذه المهن على... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت حكومة سلطنة عمان، قرارات جديدة صادمة للوافدين في البلاد بشأن وظائفهم، إلا أنها كانت مبشرة للمواطن العماني.
وأكدت وزارة العمل العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه "سيتم تأميم عدد من الوظائف في القطاع الخاص".
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وأضافت الوزارة في إنفوجرافيك تضمن قراراتها الجديدة، أن "تصاريح العمل للأجانب في تلك المهن لن يتم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها".
وأوضحت أن الوظائف المختلفة في شركات التأمين والمتاجر ووكلاء السيارات، بما في ذلك الوظائف المالية والتجارية والإدارية، ستقتصر على العمانيين فقط.
وختمت وزارة العمل العمانية قراراتها الصادمة للوافدين في القطاعات المذكورة سابقًا، أن العمل كسائق "مهما كان نوع السيارة"، سيكون محجوزًا أيضًا لمواطني الدولة.
جدير بالذكر أن الوافدون يشكلون في سلطنة عمان ما يقرب من 40% من سكان البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون نسمة، بحسب قناة "العربية" السعودية.
في مواجهة الركود الاقتصادي والانخفاض الحاد في عائدات النفط، كثفت عمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى جهودها لخلق فرص عمل لمواطنيها.
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