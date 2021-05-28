انت الان تتابع خبر السعودية: الحكم على صاحب سمو ملكي بالسجن بسبب قضية مخلة بالشرف... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفادت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الخميس، بإدانة “صاحب سمو ملكي” دون ذكر أسمه في قضية فساد تتمثل في الاعتماد على مؤهلات دراسية مزورة.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن السلطات في السعودية المختصة أصدرت أحكاما “بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة”.

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وأشار المصدر إلى أن القرار يشمل “معاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100000 ريال. وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50000 ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 20000 ريال”.

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