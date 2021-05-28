محمد بن زايد يعلن رسمياً الموافقة على إعادة إعمار غزة.. ولكن بشرط...

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الرياض - روايدا بن عباس - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإمارات أعربت للولايات المتحدة عن استعدادها للمشاركة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، بعد جولة التصعيد العسكري الأخيرة حوله، لكن بشرط.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أن مسؤولين من الولايات المتحدة زاروا مؤخرا الإمارات لإقناع أبوظبي بالانضمام إلى الآلية التي تحاول واشنطن إنشاءها لإعادة إعمار غزة، مضيفة أن الإماراتيين من جانبهم نقلوا إلى الأمريكيين رسالة واضحة مفادها أنهم مستعدون لتوفير الدعم الإنساني المباشر إلى غزة، لكن الإمارات لن تمول أي آلية سيكون لحركة "حماس" دور فيها.

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كما أشار الإماراتيون، حسب "كان" إلى مصر كمنسق جهود إعادة إعمار غزة بالنسبة لهم.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي أن مساعي واشنطن ترمي إلى إقامة آلية لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، مضيفة أن الجولة الإقليمية الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جاءت ضمن إطار هذه الجهود.

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