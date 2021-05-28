انت الان تتابع خبر هل هو إنقلاب في صنعاء؟ محمد علي الحوثي يصعق الجميع ويعلن أنه مستعد... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار محمد علي الحوثي، الرجل الثاني في جماعة الحوثيين الصدمة بإعلان مباغت عن استعداده تسليم نفسه.

جاء ذلك في تغريدة كتبها الحوثي قبل قليل على صفحته بموقع تويتر ورصده سياج بوست وجاء فيه: بدون أي اتهامات للأمن. حاضرين للتحقيق العلني إذا في أي دليل.

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ولم يكشف الحوثي طبيعة الاتهامات الموجهة ضده، ولكن التغريدة أثارت انتباه الكثيريم خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع أحاديث عن انقسامات واتهامات بالتخوين بين أجنحة عليا في الجماعة بسبب الفشل في اقتحام مارب.

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