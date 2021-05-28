انت الان تتابع خبر قرار عاجل للمحكمة العليا بالسعودية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا السعودية جواز المطالبة بالقصاص من قاتل من لا وارث له كمجهول الأبوين، وله طلب الدية فأكثر بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ المفسدة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ” أنه جرى التعميم على كافة المحاكم السعودية أن تختص النيابة العامة بإقامة دعوى المطالبة بالقصاص، وهو حق خاص مراعاة للمصالح المعتبرة وصيانة للدماء وعصمتها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية أيدت قرار المحكمة، كما أيدت النيابة العامة بشرط ألا يكون القتل بشعا أو على سبيل الغلبة والاستضعاف للمقتول، وإلّا قامت النيابة العامة بإقامة الدعوى بطب القتل تعزيرا أو حدا بحسب الأحوال.

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