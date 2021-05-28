انت الان تتابع خبر ما كان يخشاه الجميع حدث.. سلطنة عمان تهتز على وقع أنباء كارثية... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - واصل المتظاهرون في سلطنة عمان، مساء اليوم الإثنين، احتجاجاتهم المطالبة بالقضاء على الفساد وتوفير فرص وظيفية لهم.
وأظهر مقطع فيديو احتجاجات مسائية في ولاية صلالة العمانية، خلط بها المتظاهرون الأوراق بعد محاولات التهدئة من جانب الحكومة.
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وتصدر هاشتاق "صحار تنتفض" قائمة تريند موقع تويتر في سلطنة عمان وعدد من الدول الخليجية، وذلك بعد مشاركة آلاف العمانيين في الحملة.
وفي السياق، أكدت صحيفة أثير" أنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة، مشيرًا إلى أن الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم قد غادروا الأماكن التي كانوا فيها.
وشددت الحكومة العمانية، على أن ملف العمل يأتي ضمن أهم الأولويات التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة من السلطان هيثم بن طارق.
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