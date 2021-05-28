انت الان تتابع خبر شاهد.. مواطن عماني يرسل رسالة مباشرة إلى السلطان هيثم بن طارق: لن... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدر هاشتاغ "علوي المشهور يمثلني" الترند العماني خلال الساعات الأخيرة بعد أن قام الناشط علوي بتوجيه رسالة إلى نظظام الحكم في السلطنة يطالبه فيها بتنفيذ مطالب المحتجين.

وتشهد مدينة صحار احتجاجات متواصلة منذ أيام، وهو أمر لم تشهده السلطنة من قبل، طلباً لتوفير فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية

وقال الناشط العماني إن الشباب يمارس حقه بسلمية ويناضل لانتزاع حقوقه وإن السلطة في البداية تتجاهله ثم حينما يصمد وتتزايد الأعداد تعترف بوجود الاحتجاجات.

وحذر مشهور السطان هيثم من إراقة الدماء مؤكداً أن العمانيين لن يسمحوا لبلدهم من الإنزالاق إلى مرحلة الفوضى.

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