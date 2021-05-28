انت الان تتابع خبر شاهد.. إعصار مرعب ما بين السماء والأرض يضرب مكة المكرمة.. وإطلاق... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - تداول مغردون على موقع "تويتر" مقطع فيديو لظاهرة مرعبة وغير مسبوقة في مكة المكرمة، بعد أن ضرب إعصار مدمر صحراء الطائف.
وأظهر مقطع فيديو نشرته حسابات مختصة في الظواهر الطبيعية والأرصاد، لحظة تشكُّل الإعصار القمعي الضخم والمرعب في صحراء الطائف.
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وأبان الفيديو أن الإعصار القمعي كان يصل ما بين السماء والأرض، وكوَّن حوله حلقة كبيرة من الرمال، فيما كان يبتلع كل ما في طريقه من أجحار وصخور.
وأكد مختصون في الأرصاد الجوية والظواهر الطبيعية أن هذا الإعصار القمعي هو الأخضم والأكبر الذي تشهده الطائف في العصر الحديث.
وكان مغردون سعوديون تخوفوا من أن يزحف الإعصار نحوف المناطق السكنية، والذي قد يتسبب في تدمير منازلهم ومتتلكاتهم إلا أنه فيما يبدو ظل يدور في صحراء السعودية.
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