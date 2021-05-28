انت الان تتابع خبر مذيعة الجزيرة الحسناء "علا الفارس" تفضح "شارب بول" حاكم عربي وتنشر... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - وجهت الإعلامية الأردنية في قناة "الجزيرة" القطرية، علا الفارس، والمشهورة بـ"النشامي"، الضربة القاضية للإعلامي الأردني يوسف علاونة التي اشتهر بمقولة شربه بول "بن زايد".
ونشرت نشامي الأردن علا الفارس على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" مقطع فيديو لشارب بول محمد بن زايد، يوسف علاونة، وهو يتعهد باعتزال الظهور الإعلامي نهائيًّا.
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وقال يوسف علاونة في مقطع الفيديو: "سجل عليَّ هذا الفيديو واحفظه.. إذا سقط ترامب أنا سأعتزال السوشيال ميديا، يعني ما راح أظل موجود في السوشيال ميديا".
وطالبت النشامي علا الفارس، مواطنها يوسف علاونة بتنفيذ الوعد الذي أقره على نفسه باعتزال الظهور الإعلامي، قائلة له: "إن كنت نسيت.. أفكرك".
وحظيت تغريدة علا الفارس عن يوسف علاونة على تفاعل واسع من جانب المغردين، الذي طالبواه بأن يكون مثل "النشامي" وأن يعتزل نهائيًّا الظهور الإعلامي.
ويعد يوسف علاونة أحد الإعلاميين المقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد؛ حيث سبق وأن قال إن بول محمد بن زايد لديه أشرف من الإخوان وقادة قطر، في دفاعه عن الإمارات التي يقيم فيها.
ورأى مغردون أن يوسف علاونة لن ينفذ وعده لأنه يعمل وفق أجندة المخابرات في أبو ظبي؛ حيث يظهر في فيديوهات متكررة لمهاجمة قطر وسياساتها.
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