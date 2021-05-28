بإطلالة جريئة.. زوجة الشرنوبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على البحر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها على البحر.

ونشرت راندا عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها على أحد الشواطئ.

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وتألقت زوجة الشرنوبي في الصور بإطلال صيفية ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عنها قوامها المثالي.

ظهرت زوجة الشرنوبي في الصور حافية القدمين، فيما تزينت بعض الإكسسوارات وارتدت نظارة شمس ذات إطار صغير للغاية مما منحها إطلالة متكاملة و مظهرا جذابا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت راندا رياض على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.