شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار وبس – اتفرج سما المصري نزلت المايوه وأظهرت مؤخرتها العريانة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر فيديو جديد للراقصة المصرية سما المصري، تظهر فيه تسبح بالمايوه الأسود البكيني، وهناك من يُصورها فيديو من بعيد.

قالت المصري في الفيديو أنها تستمتع بالمياه وتجيد السباحة، وظهرت في إحدى اللقطات تُنزل المايوه لتظهر مؤخرتها أمام الجمهور.

ومن المعروف أن سما تتباهى بمؤخرتها وتعتبرها ثروتها الأساسية التي تجني من ورائها الأموال، لذا تستعرضها بشكل إباحي يومياً عبر السوشيال ميديا.