انت الان تتابع خبر مأساة قناة السويس تتكرر: ناقلة عملاقة تسد مضيق "البوسفور" وتوقف... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفادت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة، بتوقف حركة الملاحة البحرية في مياه مضيق البوسفور قبالة اسطنبول بسبب حادث تعطل ناقلة تحمل شحنات نفط بعد فقدان السيطرة عليها.

وذكرت التقارير الإعلامية أن الحادث وقع بسبب تحطم مقود الناقلة “RAVA” المحملة بالنفط والتي يبلغ طولها 249 مترا، لتبدأ بالسير باتجاه ساحل المدينة في منطقة ينيكوي.

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ووصلت قاطرات لخفر السواحل التركي على وجه السرعة إلى مكان الحادث، تمكنت من إيقاف الناقلة وهي على بعد 300 متر من الساحل.

وأسفر الحادث عن عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين بمضيق البوسفور، فيما لم تصدر السلطات التركية بعد معلومات حول موعد استئناف الملاحة.

وتفيد بيانات مواقع مراقبة حركة السفن بأن الناقلة تبحر تحت علم كرواتيا وكانت تسير من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى إسبانيا.

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