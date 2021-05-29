انت الان تتابع خبر السعوديون يتناقلون التهاني والتبريكات بسبب هذا الخبر السعيد الذي... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت العائلة المالكة السعودية بزواج صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الأبنة الوحيدة بين 11 أبن للملك سلمان على صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ،

وقام الحساب الخاص بـ " صور آل سعود " بنشر مجموعة من الصور على موقع التدوينات الشهير "تويتر" والتي تتضمن جانب من حفل زواج الذي أقامه الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز هو وإخوانه من أجل زواج الأميرة حصة من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.

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حيث قام الحساب الخاص بصور العائلة الملكية بنشر الصور ومعاها تغريدة وكتب معلقًا عليها : "صور من الحفل الذي أقامه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه بمناسبة زواج الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز بسمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود بحضور الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض وعدد من أصحاب السمو الأمراء.. يوم الإثنين ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢هـ".

والجدير بالذكر أن المواقع الإخبارية المحلية كانت قد تحدثت عن أن الأمير فهد بن سعد تركي آل سعود، يشغل منصب مستشار مكافحة الجريمة بالمرتبة الخامسة عشر بداخل وزارة الداخلية منذ الثاني من شهر فبراير لعام 2021 في المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر هذا المنصب واحد من أهم المناصب داخل وزارة الداخلية السعودية.

يذكر أن الملك سلمان بن عبد العزيز متزوج من ستة نساء، حيث أنجب من البعض منهم والبعض الأخر لم ينجب، ولديه العديد من الأبناء الذين توفوا قديمًا ومنهم من مازال على قد حياة، حيث تعتبر الأميرة حصة هي الأبنة الوحيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، من زوجته الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت عن عمر يناهز 71 عامًا، وذلك إثر إصابتها بمرض عانت منه لسنوات .

فالأميرة حصة هي الرئيسة الفخرية لـ"جمعية المسؤولية المجتمعية" وذلك منذ 2 يونيو حزيران 2020، في المملكة العربية السعودية، وهي أيضًا أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود، حيث تم عقد قرانها من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود، يوم الاثنين الماضي 24 مايو 2021.

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