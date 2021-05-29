انت الان تتابع خبر عاجل.. إنفجار طائرة في السعودية ووزارة الدفاع تذيع بيان مفاجئ والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" ،في الساعات الأولى من اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أمس الجمعة، أن القوات اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية.
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