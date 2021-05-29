رغم بتر ساقه.. شريف الدسوقي نجم موسم عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد العظيم - رغم الحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها الفنان المصري شريف دسوقي بعد عملية بتر ساقه، إلا أن الفترة القادمة ستشهد حالة من النشاط الفني حيث تشهد دور العرض السينمائي عدداً من الأعمال الفنية والتي شارك بها الدسوقي قبل العملية، والتي يتم عرضها خلال الشهر القادم، وخلال فترة عيد الأضحى المبارك وعددها أربعة أفلام.

فيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى مجدي، سامي مغاوري، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم. ويدور حول ليلى علوي المتزوجة من بيومي فؤاد ولديهما ابنان هما حمدي الميرغني ومحمد سلام أحدهما طبيب والآخر مخرج إعلانات لا يريدان خوض تجربة الزواج رغم محاولات والديهما، ثم تفاجأ الأسرة بحمل ليلى علوى.

فيلم “الشنطة” وهو بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبد العظيم، رضا إدريس، والطفلة بيري وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شنطة يمتلكها بيومي فؤاد في دبي، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بسببها.

كما سيتم عرض فيلم “الإنس والنمس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، ويجسد دسوقي في الفيلم دور والد محمد هنيدي.

كذلك فيلم “30 مارس” بطولة أحمد الفيشاوي، ‏دينا الشربيني، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، وندى موسى، صبري فواز، وهو من تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى. وهو من نوعية أفلام السيكودراما و تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله.

ويستكمل حالياً شريف دسوقي علاجه حيث بدأت عملية تأهيله لما بعد العملية وتوافقه مع حالته الجديدة وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أمر بتقديم كل سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

يذكر أن أشهر أعمال شريف دسوقي دور سبعبع فى مسلسل بـ100 وش، وأدواره بمسلسل لمس أكتاف ومملكة إبليس، وقد حصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التاسع والثلاثين بالعام 2018.