المركز الكاثوليكي يدعم شريف دسوقي بزيارة مع نهال عنبر

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام المركز الكاثوليكي المصري برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المركز يرافقه الفنانة القديرة نهال عنبر بزيارة الفنان شريف دسوقي في المستشفى.

أكدت نهال عنبر خلال الزيارة عن دعم ومساندة الفنانين جميعاً لشريف دسوقي في أزمته الصحية الأخيرة داعين الله أن يستكمل شفاؤه سريعاً ليعود لجمهوره.

ومن جانبه أكد الأب بطرس دانيال على دعم الفنان شريف دسوقي لافتاً أن الحالة الصحية للفنان في تحسن كبيرة، ويتمتع بروح معنوية عالية جدًا، مؤكداً أنه سيعود سريعاً لمزاولة نشاطه الفني.

وأعرب دسوقي عن تقديره لكل الفنانين والمحبين الذين دعموه مؤكداً على الطاقة الرائعة من الحب التي احتضنته خلال تلك المحنة، كما أعرب عن امتنانه وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بحالته الصحية وصرف معاش استثنائي له، ووجّه الشكر لوزيرة الصحة المصرية د. هالة زايد ولجميع الأطباء لما لمسه منهم من اهتمام، كما طمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، فهو بروحه المعنوية المرتفعة ومحبة الجميع سيتجاوز هذه المحنة.