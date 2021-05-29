آدم الشرقاوي يعتذر لمحمد هنيدي ويدخل معه في حوار كوميدي

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازح الفنان محمد هنيدي الفنان الشاب من أصول أمريكية آدم الشرقاوي، بطل مسلسل لعبة نيوتن، بسبب طريقة نطقه لاسمه خطأ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كتب هنيدي من خلال خاصية الاستور»: محمد حنيدي مين؟ صَوّر فيديو وأنت بتقولها حالاً.. مما جعل آدم يصور فيديو يعتذر له عن طريقة نطقه.

واعتذر آدم الشرقاوي، خلال الفيديو الذي أعده لهنيدي بطريقة كوميدية عن خطئه في نطق اسم نجمه محمد هنيدي، واصفاً إياه بنجمه المفضل، معلناً حبه له ولتاريخه.

ونشر الشرقاوي الاعتذار في مقطع فيديو عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وظهر في الفيديو وهو يُوجِّه رسالة إلى هنيدي قائلاً: محمد هنيدي قلتها صح… على فكرة أنا بحبك يا راجل وأنا آسف إني غلطت في اسمك.

ورَدّ الفنان محمد هنيدي بطريقة طريفة بمشاركة فيديو آدم الشرقاوي، الذي ينطق فيه اسمه بطريقة صحيحة على خاصية الاستوري بـ«انستجرام»، ومازحه قائلاً: كده سماح.

الفنان آدم الشرقاوي، نال استحسان المصريين في دراما رمضان، وذلك بظهوره بشخصية «بيج زي»، ضمن أحداث مسلسل «لعبة نيوتن»، وظهوره مع النجمة منى زكي، وذلك لأدائه السلس وخِفّة ظِلّه في تجسيد الدور، خاصة طريقة نطقه اللغة العربية.