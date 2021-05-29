انت الان تتابع خبر "عضو بهيئة كبار العلماء السعودية يباغت الملك ويعترض على قرار ملكي... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - تداولت مواقع إخبارية إشاعة تفيد باعتراض عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري على قرار ملكي قضى بإيقاف أصوات المُكبرات الخارجية للمساجد.
وبعد تتبع للفيديو الأصلي، أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، على استفسار من أحد الأشخاص حول قرار إيقاف أصوات المُكبرات الخارجية للمساجد ومدى اتساق انتقاد ذلك من قبل البعض مع الشرع.
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وقال الشثري خلال إحدى حلقات برنامج “الجواب الكافي” على قناة “المجد”، إن تلك المسألة من مسائل النظر والاجتهاد التي يعود فيها الأمر إلى صاحب الولاية. مضيفا أن ذلك يعني بأنه إذا صدر في المسألة من صاحب الولاية شيء وجب السمع والطاعة فيه.
وأبان أن المنهج الشرعي جعل صاحب الولاية يتقرب إلى الله -عز وجل- بما يراه هو أنه الأصلح والأقرب لله -جل وعلا-؛ ولذلك فالوصية لمن كان له رأي أن يكاتب المسؤول، ويتقرب لله –عز وجل- بذلك.
وأشار إلى أن البديل في تلك الحالة هو التواصل مع جهة الاختصاص ونقل وجهة النظر إليها. لافتا إلى أن العودة إلى صاحب الولاية في تلك الحالات تُعد قاعدة الشريعة في مسائل الاجتهاد.
وشدد على أنه في حال كان الإنسان لديه توصية فيمكنه التواصل مع المسؤول وانتظار الرد. مشيرا إلى أن محاولة الضغط على أصحاب الولايات بكثرة الكلام أو تناول القضايا في وسائل الإعلام أو بغيرها ليس من المنهج الشرعي بشيء.
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