القصة الكاملة لـ زواج وانفصال أسما شريف منير ومحمود السكرى

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة وخبيرة التجميل أسما شريف منير، وذلك بعد نشر تعليق عن زوجها الأول محمود السكرى وأكدت عدم عودتها له ولكن فى نفس الوقت اتفقت على أن يكونا سويا من أجل ابنتهما لارا.

ويُذكر أن أسما شريف منير كانت قد تزوجت من رجل الأعمال محمود السكرى ابن اللواء محمد السكرى، ونجل منى فتحي شقيقة الفنانة نجلاء فتحي وبهذا فإن الفنانة القديرة نجلاء فتحي تعتبر جدة ابنة أسما وكان هذا الزواج فى عام 2010.

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وأسفر عن هذه الزيجة التى جمعت بين أسما شريف منير ومحمود السكرى ابنتهما لارا وشهد حفل زفافهما حضورا كبيرا من جانب عدد من النجوم والشخصيات العامة منهم الإعلامى حمدى قنديل وحرمه الفنانة نجلاء فتحى – خالة العريس – والزعيم عادل إمام، ومحمد هنيدى، والمنتج شريف باهر، والمخرج شريف عرفة، وكريم عبد العزيز، وحرمه هايدى سرور، والمخرج مجدى الهوارى وحرمه غادة عادل، وأحمد حلمى الذى تواجد بدون منى زكى، وأحمد السقا وحرمه مها الصغير، وعلا غانم، وهانى رمزى، وحسين فهمى وحرمه لقاء سويدان، وخالد محمود، ومحمد الشقنقيرى وحرمه، وخبير التجميل محمد الصغير، ود.كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق، والإعلامى الرياضى خالد لطيف.

لم يستمر طويلا زواج أسما شريف منير ومحمود السكرى ليقررا الانفصال فى هدوء وتحدث والدها شريف منير في أكثر من مناسبة عن تحضر ورقي طليقها وابو ابنتها محمود السكري، حيث قال في مداخلة هاتفية في لقاء سابق لها مع الإعلامية لميس الحديدي “أنه فوجئ بتحضر زوج ابنته الأول وقت طلاقهما، فوجده متفاهما للغاية ومتفتحا ولم تقع أي مشاكل، وأنهما اتفقا على أنه في أي وقت يمكن أن يرى ابنته ولا يوجد بينهما مواعيد وأشياء من هذا القبيل.