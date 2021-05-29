صورة مسربة تكشف مفاجأة عن حمل درة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة المتألقة درة خلال حضورها حفل زفاف ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري، تظهر عليها علامات الحمل.

ومن خلال الصورة، فقد ظهرت درة، في الصور بجوار العروس وهي تحتضنها، وكانت زاوية التصوير جانبية، فأبرزت بروز بطن درة قليلًا، ووضوح علامات الحمل عليها.

القصة الكاملة لـ زواج وانفصال أسما شريف منير ومحمود السكرى

بعد رحيل سمير غانم.. الموت يفجع الوسط الفني في وفاة فنان شهير

وكانت درة قد ظهرت مع زوجها (رجل الأعمال هاني سعد) في حفل زفاف فرح – ابنة المخرجة كاملة أبو ذكري – قبل أيام والذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: «خالد النبوي، نيللي كريم، هالة صدقي».

وكانت درة، قد أعلنت عقد قرانها في الثاني من شهر نوفمبر من العام الماضي ، بمدينة الجونة المصرية بمحافظة البحر الأحمر، على المهندس المعماري المصري هانى سعد.