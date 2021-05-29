ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت عدة صور جديدة لها.

ووفقًا لما جاء في الصور التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بمجموعة صور على البحر.

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ونشرت ياسمين، الصور عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصور إعجاب متابعيها، وكان مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في شهر رمضان العام الماضي- هو آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج ‏مرقس عادل، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.