رامي رضوان يروي موقف غريب عن دفن سمير غانم.. والأزهري يرد عليه

عدن - ياسمين عبد العظيم - سمير غانم

حالة من الجدل أثارها الإعلامي رامي رضوان، وذلك بعد حديثه عن موقف غريب، وذلك خلال لقاء له مع الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن هناك موقفا حدث، خلال رحلة وداع الفنان الكبير سمير غانم، موضحا: «في علامات الواحد بيحس إن ربنا بيطبطب عليه، وهذا ما حدث لي أثناء دفن الفنان الراحل سمير غانم».

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وتابع الإعلامي رامي رضوان: “ونحن في الوداع، وقبل أن نُنزل جسد الفنان الراحل من على سيارة نقل الموتى، وفي هذا الوقت وبمجرد مرور سيارة المتوفى أمامي؛ وإذا بآية قرآنية تتلى عبر إذاعة القرآن الكريم”.

وأكمل الإعلامي رامي رضوان، أن هذه الآية القرانية، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)).. صدق الله العظيم.