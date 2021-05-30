سلمى أبوضيف تتعرض لحروق في جسدها وقطع في شفتها وتكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف معاناتها صحياً خلال الفترة الماضية بعد أن تعرضت لثلاث وعكات صحية في أقل من شهر ورجحت سلمى أن يكون الحسد هو السبب نتيجة نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت سلمى أبو ضيف عبر ستوري على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام إنها تعرضت لحروق بالليزر في جميع أنحاء جسمها وتابعت : في غضون أسابيع، تعرضت لحروق الليزر في جميع أنحاء الجسم، وشفتي قطعت أثناء إجراء عملية جراحية لضرس العقل الخاص بي، وقبل شهر كان لدي منظار داخلي للقرحة.

وتابعت: ليس لدي ما أقوله سوى الحمد لله و(قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.. ومن شر حاسدا إذا حسد) الحمد لله الحمد لله.

ونشرت سلمى صورة شفاهها المصابة، كما نشرت سورة “القطع”، وكتبت عبر حسابها على “إنستجرام”: “الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء”.

أضافت أن بعض الأشخاص قد يحكموا على حياة الآخرين من خلال صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة :”لا تحكم أبدًا على الأشخاص فقط من صورهم التي لا تعرف ما يمرون به، شكرًا”