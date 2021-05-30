سمية الخشاب تكشف مفاجأة عن علاقتها بسمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة سمية الخشاب أن الفنان الراحل سمير غانم كان أول شخص يعطيها فرصة من خلال ظهورها في الفوازير.

وقالت الخشاب خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي يعرض عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، إن أول ظهور لها وأول عمل تقدمه كان خلال ظهورها في الفوازير معه.

وروت سمية أنها شاركت في الفوازير وكان في كل يوم يتحدث عن بلد، وظهرت في حلقة الإمارات، وكان يشجعها وعندما يلتقي بها يذكرها أن أول ظهور لها كان معه.

وأكدت أن سمير غانم سيظل باقياً في قلب جمهوره ومحبيه بأعماله الخالدة.