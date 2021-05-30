ريهام سعيد تكشف مفاجآت جديدة عن أزمتها مع حسن شاكوش.. والجمهور يرد: قصفت جبهته

عدن - ياسمين عبد العظيم - خرجت الإعلامية ريهام سعيد عن صمتها، وعلقت على فيديو كان قد هاجمه فيه مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

ومن خلال الفيديو، قالت سعيد أن النجوم يترفعون عن الرد على من يسيء لهم ولكنها على الرغم من أنها تخطت النجومية إلا أنها تفضل الرد حتى لا يتم إيذاؤها نفسيًا.

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أوضحت سعيد ايضًا أن الاستضافة في أي برنامج هو جزء من عملها وأنها تتقاضى أجرًا نظير ظهورها في البرامج، لذلك يجب على الضيف الرد على جميع الأسئلة وهو ما حدث في برنامج “شيخ الحارة”

وفيما يخص الأزمة مع حسن شاكوش قالت سعيد أنها تواصلت معه عبر الواتساب ليحيي حفل تخرج ابنائها في الساحل الشمالي، وأنه طلب منها 30 ألفًا واكتشفت بعد فترة أنها تتحدث مع مدير أعماله وليس مع شاكوش شخصيًا

تفاوضت سعيد على المبلغ وقالت “هم 5 دقائق بس يغني بلاي باك ويدوب يحرك شفايفه ويمشي مش مستاهلة 30 ألف جنيه”

وأضافت “مدير أعماله قال مينفعش يغني بلاي باك عشان نقابة الموسيقيين، وحسن شاكوش جه لحد باب القرية السياحية في الساحل ورفض يدخل وكسر بخاطر ولادي اللي بيحبوه وطلبوا يشوفوه”.