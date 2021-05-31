في أول ظهور لها.. أرملة حسن حسني تكشف معاناتها بعد رحيله

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلّت السيدة ماجدة حميدة أرملة الفنان الراحل حسن حسني ضيفة على الإعلامي جمال عنايت في برنامجه بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الفنان المصري الكبير حسن حسني.

واستضاف الإعلامي جمال عنايت، الناقد الفني طارق الشناوي خلال برنامجه “القاهرة اليوم” عبر قناة “ألفا” ليتحدث عن الفنان الراحل، وفي مداخلة هاتفية للبرنامج مع ماجدة حميدة أرملة الفنان الراحل، أوضحت أن حسن حسني كان رفيق العمر وهو ما دفعها للخروج من عزلتها، لأنها ترى أن الحياة توقفت وانتهت بوفاته.

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وردّ جمال عنايت والناقد طارق الشناوي، مؤكدَين أن الفنان الراحل كان ينشر البهجة، وبالتأكيد كان سوف يوصي زوجته بالتمسك بها دائماً.

وكشفت أرملة الفنان الراحل أنها لا تتحمل الاستماع إلى الذكريات وتتجنّب مشاهدة البرامج التي تتحدث عنه، لأنها ليست مستعدة بعد لتلك الخطوة، لكنها قد تتقبّل الأمر مستقبلاً.

يُذكر أن حسن حسني توفي في 30 مايو 2020 عن عمر 84 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة، وقدّم الراحل حوالى 500 عمل فني خلال مسيرته الفنية التي امتدت لـ 60 عاماً.